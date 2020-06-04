Матыцин: спорт включен в список наиболее пострадавших отраслей РФ

https://static.news.ru/photo/474b1538-a705-11ea-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спортивная сфера из-за пандемии коронавируса включена в наиболее пострадавшие отрасли экономики.

Сфера физической культуры и спорта включена в наиболее пострадавшие отрасли экономики. На два месяца остановлены все мероприятия и объекты спорта, а десятки тысяч людей находятся вне работы, изучая и внедряя новые формы занятости, — сказал Матыцин на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Министр добавил, что для поддержки спортсменов и тренеров Минспорта продлил сроки действия спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, изменил порядок формирования списков кандидатов в сборные команды страны.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении футбольного чемпионата. Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин в комментарии для NEWS.ru.