Fan ID заработает в РПЛ с начала нового сезона Матыцин: систему Fan ID введут в РПЛ с начала сезона-2022/23

Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что система Fan ID («паспорт болельщика») начнет работать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) со старта сезона-2022/23, пишет ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков. Оформление Fan ID предполагается через портал «Госуслуги».

С началом чемпионата (система Fan ID. — NEWS.ru) будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет РПЛ, — заявил Матыцин.

Начало нового сезона РПЛ запланировано на 15–18 июля.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал идею введения Fan ID. По его мнению, паспорта болельщиков принесут неудобства людям, желающим посещать футбольные матчи. Тренер полагает, что это вызовет протест среди болельщиков.