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«Мансити» отказался объясняться перед ФИФА

Dave Peters/imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отказался давать объяснения по вопросу обвинений в нарушении правил финансового фейр-плей Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщал The Guardian.

В «Мансити» не отрицали достоверность информации, однако заявили, что обвинения основаны на украденных данных. Именно поэтому «горожане» отклонили запрос УЕФА по вопросу разъяснения ситуации. УЕФА может начать расследование данного инцидента.

Издание Der Spiegel публиковало финансовую отчётность клуба с 2013 по 2015 год. СМИ использовало информацию от человека из Португалии, который назвался Джоном.

Ранее News.ru сообщал, что в Будапеште (Венгрия) задержан португальский хакер Руи Пинту, который являлся членом Football Leaks.


#футбол #МанчестерСити
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