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Полиция добралась до основателя Football Leaks

Attila Volgyi/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

В Будапеште задержан португальский хакер Руи Пинту. Его считают основателем проекта Football Leaks, который публикует секретные документы о финансовых операциях в футбольном мире.

Как сообщает Sabado, Пинту обвиняется в краже электронных документов лиссанбонской «Бенфики». В связи с этим его ожидает экстрадиция на родину. Руи грозит срок до 10 лет.

В Венгрии располагалась штаб-квартира Пинту, который занимается проектом Football Leaks с 2015 года.

В ноябре Football Leaks опубликовал финансовые документы, которые ударили по репутации Джанни Инфантино, президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).


#футбол #FootballLeaks #РуиПинту
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