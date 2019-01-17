Полиция добралась до основателя Football Leaks

В Будапеште задержан португальский хакер Руи Пинту. Его считают основателем проекта Football Leaks, который публикует секретные документы о финансовых операциях в футбольном мире.
Как сообщает Sabado, Пинту обвиняется в краже электронных документов лиссанбонской «Бенфики». В связи с этим его ожидает экстрадиция на родину. Руи грозит срок до 10 лет.
В Венгрии располагалась штаб-квартира Пинту, который занимается проектом Football Leaks с 2015 года.
В ноябре Football Leaks опубликовал финансовые документы, которые ударили по репутации Джанни Инфантино, президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).