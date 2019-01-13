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Логинов о победе: приятно было получить преимущество

Александр Логинов Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу сборной в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Сегодня приятно было получать преимущество. Я старался не подвести. И спасибо девчонкам, что остались поддержать», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов бежал последний этап и финишировал с флагом, опередив ближайшего преследователя — француза Мартена Фуркада на 1.01,1 минуты.

Российскую команду на первых трёх этапах представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко.

Ранее женская сборная России также завоевала золото в эстафете. Россию представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место заняли немки, третье — чешки. News.ru сообщал, что победа в эстафете на этапе Кубка мира стала для женской сборной России первой с 2012 года.


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