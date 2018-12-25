Крючков: Шипулин может ещё вернуться

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Андрей Крючков

Тренер олимпийского чемпиона по биатлону дал интервью News.ru

Личный тренер биатлониста Антона Шипулина Андрей Крючков в интервью News.ru поделился своими мыслями относительно завершения профессиональной карьеры его подопечного, а также не исключил, что в будущем он снова мог бы вернуться в спорт.

— Грустное событие для российского биатлона — Шипулин решил уйти на покой. А какие у вас эмоции возникают?

— Мне тоже где-то грустно, ведь такой спортсмен заканчивает карьеру. Мы достаточно долгое время с ним сотрудничаем, но тем не менее, я тоже понимаю его решение: каждый сам для себя должен сделать этот выбор. Этот момент когда-то должен был в итоге наступить. Сейчас для меня это горько, я не мыслю себя без работы с ним, чтобы не тренировал его. Это ведь уже всё стало привычным: расписывать циклы, выступать на соревнованиях. Уважаю его выбор. Одно дело мне писать планы, а другое — бегать на лыжне и искать в себе мотивацию дальше. Когда спортсмену не хочется выполнять работу, то и мне это может перестать приносить удовольствие. Работать с кем-то из-под палки, убеждать в чём-то — так не будет какого-то плотно взаимодействия и доверия.

— Согласитесь, что тут всё больше лежит в плоскости психологии? Кондиции он набрать бы точно смог.

— Форму мы, наверное, смогли бы набрать, чтобы достойно конкурировать на международной арене. Пусть не сейчас, но какое-то время должно пройти. Главная причина — это мотивация, психологический настрой. Когда нет мобилизации на гонки, на тренировочные занятия, нет мобилизации всего организма, то выступать будет очень тяжело.

— Может быть стоило найти какого-то психолога, чтобы помочь преодолеть данную ситуацию?

— Да нет. Я думаю, что это ничего не изменило бы. У нас психолог больше рассматривается как человек, который придёт и начнёт в чем-то убеждать тебя что-то сделать. Чтобы он приносил пользу — надо очень долгое время проработать со спортсменом, понять его. Зная Антона, не думаю, что он бы прислушался к совету психолога продолжать карьеру. Это бред, такого быть не может. Рядом должен быть тот человек, которому Шипулин мог бы доверять, который пробыл с ним рядом достаточное количество времени.

Сергей Лантюхов/News.ru Антон Шипулин

Антон позвонил мне сразу, как только он сам определился с тем, как он дальше хочет видеть свою жизнь. Можно сказать, что мы в итоге приняли какое-то совместное решение. Думаю, что я мог бы его убедить остаться, но зачем? Да, мы могли набрать требуемые кондиции, всё было бы хорошо, но говорить о том, что та ситуация, которая сложилась вокруг всей команды, не повторится… Как я могу за это отвечать? В моей ответственности тренировочный план, физические кондиции и психологическая составляющая. Но давать какие-то пустые обещания, заверяя, что «мы должны закрыть глаза на это и продолжать двигаться дальше» — не могу. Он ведь все понимает и всё видит, не ребёнок же.

— Не исключаете, что в будущем он все же смог бы вернуться?

— Если он будет продолжать тренироваться и бегать, то всё возможно. Мы с ним обсуждали, чтобы он резко не бросал спорт, а продолжал хотя бы принимать участие в различных марафонах. Если будет чувствовать силы — может быть. Никогда не говори никогда.

— Вы с ним сотрудничество продолжаете?

— Если он будет тренироваться, то, конечно. Мы с ним остаёмся в прекрасных отношениях, мы друзья. Ситуация ведь достаточно тяжелая и я очень рад, что это всё не сказалось на нашем взаимопонимании. Я старался во всём его поддерживать и немножко чувствую то, что ему нужно сейчас в первую очередь.