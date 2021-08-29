Костюков завоевал бронзу в преследовании на летнем ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Ярослав Костюков завоевал бронзовую награду в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. В борьбе за медаль он опередил на финишной прямой казахстанца Александра Мухина.

Победу в гонке одержал чех Михал Крчмарж, который вслед за победой в спринте сделал дубль в гонке преследования с одним кругом штрафа, показав результат 27.01,5 минуты. Обладателем серебряной награды стал выступающий за Бельгию француз Флоран Клод, с четырьмя промахами отставший от победителя на 15,7 секунды. Костюков финишировал третьим (1 промах, +15,9)

Ветеран сборной России Александр Бабчин занял 14-е место (3 промаха, +1.00,0), а Иван Колотов стал 16-м (4 промаха, +1.01,5). Роман Сурнев финишировал 17-м (4 промаха, +1.04,3). Дмитрий Абашев показал 20-й результат (3 промаха, +1.13,8). Наконец, Александр Бектуганов стал 24-м (1 промах, +1.39,5).

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Тамара Дербушева, известная по выступлениям под фамилией Воронина, благодаря блестящей стрельбе на всех четырёх рубежах завоевала бронзовую награду после 16-го места в спринте. Победу одержала чешка Маркета Давидова.