Вы что хотите от меня услышать? Я должен оправдываться? Я когда спортом занимался, зарабатывал медали, вы знаете моё отношение к допингу. Я делал всё правильно, я гарантировал передачи [данных московской лаборатории], это было сложно, но всё выполнил, — заявил Колобков на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто должен понести ответственность за ситуацию в российском спорте.