Клуб NBA назвали «глупейшей организацией в истории»

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации Philadelphia 76ers — глупейшая организация в истории спорта, заявил легендарный игрок команды Чарльз Баркли.

Поводом для жёсткой критики стало участие в матчах «Филадельфии» центрового Джоэла Эмбиида, травмировавшего спину. Форварду иногда трудно передвигаться из-за приступов боли, пишет Clutch Points.

«Вы заставляете его играть в матчах регулярного чемпионата! Ему плохо! Да вы являетесь наиглупейшим клубом в истории! <...> Вы дали ему $150 млн, у него проблемы со спиной, он испытывает боль. Зачем же тогда выпускать его на площадку? Иногда владельцы клуба и тренеры должны защищать игрока от его же глупости», — раскритиковал своих бывших коллег Баркли.

Philadelphia 76ers занимает шестую строчку в регулярном чемпионате NBA. В Восточной конференции клуб идёт четвёртым. Последние три матча против «Индианы», «Миннесоты» и «Нью-Йорка» закончились для него победами.

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