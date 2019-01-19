Дзюба и «Эвертон» присматриваются друг к другу

https://news.ru/storage/news/f6fcc87fc5976ee37e830cca0a110f50/a39161a0-bb0f-44c8-b341-38bcf42b4d12_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба может перейти в английский клуб «Эвертон». Пока точно неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Команда из Ливерпуля интересовалась игроком ещё летом прошлого года и сейчас вновь проявляет к форварду предметный интерес, сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Определяющим фактором может стать заинтересованность питерского клуба в одном из футболистов «Эвертона», в результате чего нападающий может стать частью сделки.

По некоторым данным, игрок сборной России не против переезда в Англию, а главный тренер ливерпульцев Марку Силва заинтересован в этом едва ли не больше всех.

Действующий контракт спортсмена с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.

Ранее, как сообщал News.ru, Дзюба стал самым популярным среди российских футболистов в Instagram. Первое место в общемировом рейтинге — у португальца Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».