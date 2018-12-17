Итальянский полицейский совершит забег на полюсе холода

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Паоло Вентурини

Полицейский из итальянского города Падуя Паоло Вентурини намерен пробежать классический марафон на полюсе холода в Якутии. Цель забега – протестировать способности организма в условиях экстремально низких температур, а также продукцию фирм, производящих спортивную одежду.

По словам первого замминистра по внешним связям Республики Саха (Якутия) Владимира Васильева, Вентурини очень надеется на то, что погода его не подведёт и температура воздуха будет не выше минус 60 градусов Цельсия. Полицейский-экстремал также добавил, что не против, если компанию ему составят российские бегуны, сообщает ЯСИА.

Вентурини уже дважды посещал Якутию в текущем году. Первый раз он приезжал зимой и проверил себя на прочность при температуре минус 40 градусов. Второй визит состоялся летом – полицейский посетил Оймяконский улус и проложил маршрут будущего марафона.

Вентурини сопровождает целая команда, которая снимает документальный фильм о Якутии. Картина будет передана властям республики для свободного показа по телевидению и в кинотеатрах, отметил Васильев.

Ранее News.ru сообщал о том, что соотечественник Вентурини, 64-летний гонщик «Формулы 1» Риккардо Патрезе, собирался «тряхнуть стариной» и принять участие в суточном автомарафоне «24 Спа». Спортсмен выступал в «Формуле-1» более полутора десятка лет и участвовал в 256 гонках.