Названа причина таинственной смерти пловцов во время марафона на Волге

Пловцы могли умереть во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде из-за чрезмерной нагрузки и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, заявил NEWS.ru терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, спортсмены добиваются результата за счет максимальной воли и отдачи организма.

При рождении мы имеем объем и систему кровообращения, которая заложена нашими родителями. Надо посмотреть, какие были заболевания сердца у ближайших родственников. Возможно, где-то по мужской линии были изменения. Как правило, эти неприятности чаще встречаются у мужчин, потому что тестостерон и адреналин приводят к печальным последствиям перегрузки организма. Гипертоническая болезнь чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Выброс адреналина приводит к нарушению кровообращения сердца, хотя оно должно получать максимальную нагрузку в момент соревнований. Если человек генетически не спортсмен, но он решил заниматься спортом, есть вероятность, что сердце не выдержит, — сказал Кондрахин.

Он отметил, что у пловцов также могли быть аномалии, которые проявляются только при чрезмерной нагрузке. Врач напомнил, что спортсмены готовятся к стрессу, высокому ритму, но для каждого организма есть своя точка невозврата. Кондрахин отметил, что точную причину смерти установит только судебно-медицинская экспертиза.

В Нижнем Новгороде за неделю во время соревнований по плаванию на открытой воде скончались два марафонца. Речь идет о москвиче Дмитрии Ионове и многократном чемпионе России по зимнему плаванию Андрее Пуляеве. Оба спортсмена умерли на финише после прохождения дистанций.