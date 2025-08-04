В Нижнем Новгороде два пловца скончались во время марафона

В Нижнем Новгороде два пловца скончались во время марафона Многократный чемпион России по зимнему плаванию Пуляев умер во время марафона

В Нижнем Новгороде за неделю во время соревнований по плаванию на открытой воде скончались два марафонца, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Речь идет о москвиче Дмитрии Ионове и многократном чемпионе России по зимнему плаванию Андрее Пуляеве. Оба спортсмена умерли на финише после прохождения дистанций.

26 июля в массовом заплыве X-WATERS Volga погиб Ионов. Он обратился за помощью спасателей на финише, его подняли на лодку, но в момент выхода из воды спортсмен потерял сознание. Реанимационные действия не дали результата.

3 августа аналогичный случай произошел во время соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD. Пуляеву стало плохо на финише водного этапа триатлона. Его передали врачам скорой помощи, но он также скончался, несмотря на попытки реанимации. По данным источника, Пуляев имел опыт участия в соревнованиях по триатлону и прошел необходимое медобследование.

Итальянский бегун Маттиа Селла скончался после финиша 11-го этапа забега CorriConca di Thiene. На дистанции ему внезапно стало плохо: он потерял сознание и перестал дышать. Несмотря на 40-минутные попытки реанимации, врачи не смогли вернуть его к жизни. Трагедия произошла на глазах у семьи и других участников соревнований.