Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о начале тренерской работы. Бывший спортсмен в интервью «Газете.Ru» отметил, что его занятия будут проходить в школе тренера Нины Мозер.

Хочу отметить, что я сам начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой. У нас открылась школа танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновение» — это каток школы Нины Михайловны Мозер. Это очень важное сотрудничество, — сказал Авербух.

Серебряный призёр Олимпиады в Солт-Лейк-Сити заверил, что будет активно заниматься тренерской деятельностью и считает это занятие новым вызовом.

В последние годы Авербух работал хореографом и постановщиком в шоу «Ледниковый период». Ранее он оценил шанс появления в шоу рэпера Алишера Моргенштерна. Фигурист отметил, что ему важно не просто приглашать в проект медийных личностей, но и давать им возможность раскрыться с новой стороны.

Мозер известна по успешной работе со спортивными парами. Под её руководством дуэты Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также Ксения Столбова и Фёдор Климов стали олимпийскими чемпионами Игр-2014.