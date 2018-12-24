Хоккеист Тихонов получил матчевую дисквалификацию

https://news.ru/storage/news/2ebcd1b6d1cbdbf7301bd93796ef5c5b/361b8426-971f-42e7-8c0b-917df3070d20_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Виктор Тихонов

Форвард хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов получил дисквалификацию за драку с нападающим московского ЦСКА Павлом Карнауховым в мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Срок дисквалификации составит одну встречу.

Как сообщает пресс-служба турнира, игрок СКА был наказан большим штрафом за драку. Поскольку данное наказание стало вторым в сезоне, Тихонов получил матчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Матч между СКА и ЦСКА, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился победой московского клуба со счётом 4:1. Следующую игру СКА проведет на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар» 25 декабря. Начало встречи — 14:30 по московскому времени.

News.ru ранее сообщал, что организаторы встречи между хоккейными СКА и ЦСКА объявили о рекорде посещаемости для КХЛ.