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Хоккеист Тихонов получил матчевую дисквалификацию

Виктор Тихонов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Виктор Тихонов

спорт [ версия для печати ]

Форвард хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов получил дисквалификацию за драку с нападающим московского ЦСКА Павлом Карнауховым в мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Срок дисквалификации составит одну встречу.

Как сообщает пресс-служба турнира, игрок СКА был наказан большим штрафом за драку. Поскольку данное наказание стало вторым в сезоне, Тихонов получил матчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Матч между СКА и ЦСКА, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился победой московского клуба со счётом 4:1. Следующую игру СКА проведет на выезде против китайского «Куньлунь Ред Стар» 25 декабря. Начало встречи — 14:30 по московскому времени.

News.ru ранее сообщал, что организаторы встречи между хоккейными СКА и ЦСКА объявили о рекорде посещаемости для КХЛ.


#хоккей #КХЛ
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