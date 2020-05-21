Глава МОК сообщил о возможной отмене Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться. По его словам, отменить главное состязание четырёхлетия, и так уже перенесённое на год, могут в случае, если ситуация с коронавирусо на планете не стабилизируется.
Бах добавил, что лето 2021 года считает последним вариантом для проведения Игр премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Понимаю, что невозможно постоянно переносить Игры, нанимая по несколько тысяч человек в организационный комитет. Нельзя также каждый год перестраивать календарь соревнований у международных федераций. Спортсменам нужна определённость, — сказал глава МОК в интервью BBC.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил: на Олимпиаде в Токио человечество отпразднует победу над коронавирусом. По его словам, партнёрство ВОЗ и МОК ориентировано на сохранение здоровья людей, которые должны вести активный образ жизни.