Глава МОК сообщил о возможной отмене Олимпиады в Токио

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Минэкономразвития и Минспорт поддержали идею заменить возврат денег болельщикам за билеты на соревнования, которые были отменены из-за коронавируса, раздачей ваучеров. Соответствующая поправка к правительственному законопроекту об антикризисных мерах будет рассмотрена в Госдуме 21 мая.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов считает, что организаторы несостоявшихся соревнований не имеют возможности вернуть деньги за билеты. По его словам, такая же ситуация сложилась и в...