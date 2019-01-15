Геркус остался в совете директоров «Локомотива»

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Илья Геркус

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что остался в совете директоров команды.

«Я остался в совете директоров. Решение было о том, что я ухожу с исполнительной работы, а участие в совете директоров — это же совсем другая работа», — цитирует Геркуса «СЭ».

Геркус добавил, что согласился на переизбрание совета директоров. По его словам, руководство команды дало согласие на дальнейшую работу до тех пор, пока он сам не захочет покинуть клуб. Геркус подчеркнул, что также сохранил должность в трансферном комитете «Локомотива».

Илья Геркус занимал должность генерального директора «Локомотива» с лета 2016 года. В конце декабря 2018 года он покинул занимаемый пост. Его должность занял Василий Кикнадзе.

Ранее News.ru сообщал, что «Локомотив» отправился на первый тренировочный сбор.