USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent59.23 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C11:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Геркус остался в совете директоров «Локомотива»

Илья Геркус vk.com/igerkus

Илья Геркус

спорт [ версия для печати ]

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что остался в совете директоров команды.

«Я остался в совете директоров. Решение было о том, что я ухожу с исполнительной работы, а участие в совете директоров — это же совсем другая работа», — цитирует Геркуса «СЭ».

Геркус добавил, что согласился на переизбрание совета директоров. По его словам, руководство команды дало согласие на дальнейшую работу до тех пор, пока он сам не захочет покинуть клуб. Геркус подчеркнул, что также сохранил должность в трансферном комитете «Локомотива».

Илья Геркус занимал должность генерального директора «Локомотива» с лета 2016 года. В конце декабря 2018 года он покинул занимаемый пост. Его должность занял Василий Кикнадзе.

Ранее News.ru сообщал, что «Локомотив» отправился на первый тренировочный сбор.


#футбол #Локомотив #ИльяГеркус
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 13:30, 8 января 2019
Сёмин прокомментировал уход Геркуса
спорт 12:00, 30 декабря 2018
Сёмин назвал лучшего вратаря России
спорт 11:21, 29 декабря 2018
«Локомотив» продлил контракт с Денисовым
Лента новостей
экономика 11:21
Власти планируют переобучить почти 500 тыс. предпенсионеров
спорт 11:16
Бьорндален рассказал о зависти к Фуркаду
спорт 11:02
IBU выступил с заявлением по отмене спринта на КМ
общество 10:59
Театралов оградят от «билетной мафии»
общество 10:58
Аэропорт Симферополя установил рекорд перед Новым годом
Другие новости
спорт 11:16
Бьорндален рассказал о зависти к Фуркаду
спорт 11:02
IBU выступил с заявлением по отмене спринта на КМ
спорт 10:52
Украинской биатлонистке требуется разрешение WADA
спорт 10:40
Кличко назвал новость о его возращении на ринг «фейком»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top