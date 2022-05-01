Гендиректор ФИДЕ объяснил, почему Карякин был отстранён от соревнований Гендиректор ФИДЕ объяснил, почему Карякин был отстранён от соревнований

Сергей Карякин / Фото vk.com/sergey.karjakin

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский высказался о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина. По словам функционера, россиянин не может говорить, что «спорт вне политики», и при этом открыто и публично выражать политические взгляды. Слова Сутовского приводит «Матч ТВ».

То, что я считаю, что Карякин заслуживает дисквалификации, никак не является русофобией. Нельзя одновременно кричать на каждом углу «спорт должен быть вне политики» и так же часто говорить о поддержке спецоперации, как делает это Карякин. Это наносит серьёзный ущерб шахматному миру, — сказал Сутовский.

14 апреля сообщалось, что Российская федерация шахмат уйдёт из Европы в Азию.

Ранее ФИДЕ отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. При этом россияне могут выступать в личных турнирах, но только в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Это не касается экс-претендента на шахматную корону Сергея Карякина. Его ФИДЕ дисквалифицировала за поддержку спецоперации на Украине.