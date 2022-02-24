«Это не гонка за титулом»: Штырков оценил нового соперника Махачева

Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы россиянина Ислама Махачева в поединке с американцем Бобби Грином. По мнению, уральского спортсмена, победа Махачева в данном противостоянии не приблизит его к титульному бою.

Поединок пройдёт 26 февраля на турнире UFC Fight Night 202.

Конечно, Ислам фаворит, но это не гонка за титулом. Что изменится от победы Махачева над Грином? Ничего, — сказал Штырков.

Отметим, что изначально соперником Махачева был американец Бенеил Дариуш, который снялся с поединка за неделю до встречи. В результате на замену ему вышел Бобби Грин. В активе Махачева 21 победа и одно поражение в профессиональных ММА. На счёту Грина 29 побед и 12 поражений.

Можно подумать о том, что его соперники умышленно получают «травмы» перед боями Махачева. Нужно помнить, что UFC – это не совсем про спорт. Конечно, всё может быть немножко построено, - считает Штырков.

Последний раз Махачев выходил в октагон 30 октября прошлого года, когда он одержал победу болевым приёмом над новозеландцем Дэном Хукером. В свою очередь Грин 6 ноября судейским решением победил немца Насрата Хакпараста.