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Емельяненко обвенчался с бывшей женой

Dmitry Golubovich/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обвенчался со своей бывшей женой Полиной Селедцовой.

Церемония прошла в Греции на священной горе Афон.

Видео обряда церковного благословения 37-летний Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram.

Супружеская пара развелась в июле 2018 года. Для спортсмена этот брак был вторым.

Как сообщал News.ru, Емельяненко отказался от встречи с бразильцем Франсимаром Баррозу, запланированной на 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC. У россиянина произошёл рецидив травмы локтевого сустава. Вместо него на бой с Баррозу вышел Михаил Мохнаткин, который проиграл по очкам. 


#АлександрЕмельяненко #мма
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