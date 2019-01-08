Емельяненко обвенчался с бывшей женой

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обвенчался со своей бывшей женой Полиной Селедцовой.

Церемония прошла в Греции на священной горе Афон.

Видео обряда церковного благословения 37-летний Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram.

Супружеская пара развелась в июле 2018 года. Для спортсмена этот брак был вторым.

Как сообщал News.ru, Емельяненко отказался от встречи с бразильцем Франсимаром Баррозу, запланированной на 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC. У россиянина произошёл рецидив травмы локтевого сустава. Вместо него на бой с Баррозу вышел Михаил Мохнаткин, который проиграл по очкам.