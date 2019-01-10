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Экс-тренер сборной России по футболу останется без работы

Дик Адвокат Marcel Van Dorst/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дик Адвокат

спорт [ версия для печати ]

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне возглавляющий голландский «Утрехт» Дик Адвокат покинет свой пост в 2019 году.

В ближайшее время клуб начнёт поиск нового специалиста, сообщает его пресс-служба. Отмечается, что Адвокат сам захотел покинуть команду и посоветовал руководству найти «долгосрочный вариант» сотрудничества с другим тренером. Адвокату в сентябре 2018-го исполнился 71 год. Не исключено, что он доработает в клубе до конца сезона.

«Я не знаю точно, что буду делать в будущем. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде получить место в еврокубках на следующий сезон», — сказал специалист.

«Утрехт» в чемпионате страны занимает четвёртую строчку с 28 очками. От лидера — ПСВ — он отстаёт на 20 очков.

Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год, но успехов не добился. Команда под его руководством не смогла преодолеть групповой этап чемпионата Европы — 2012. Он также тренировал питерский «Зенит» (с 2006-го по 2009-й) и привёл «сине-бело-голубых» к золоту чемпионата России, победам в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. В тренерской карьере Адвоката были также сборные Нидерландов (с которой он выиграл бронзу ЧЕ-2004), Сербии, Южной Кореи, Бельгии, ОАЭ, голландский ПСВ, турецкий «Фенербахче» и другие команды.

Как писал News.ru, Кубок России по футболу захотели отложить.


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