Девушки асфальта не боятся: главные звёзды ЧМ по летнему биатлону

26 августа в Чехии стартует чемпионат мира по летнему биатлону, который в прошлом году не проводился из-за пандемии. Сильнейшие сборные Норвегии, Франции, Германии, Австрии, Швеции и Италии эти соревнования игнорируют, хотя их представители выступают в летних коммерческих стартах. Однако страны Восточной Европы своих лидеров на чемпионат мира отправили и он обещает интересную конкуренцию, особенно в соревнованиях женщин. Представляем главных звёзд предстоящего турнира.

Маркета Давидова (Чехия)

После ухода Габриэлы Соукаловой из большого биатлона главной чешской звёздочкой стала Маркета Давидова. Рыжие волосы, широкая улыбка и яркий макияж роднит этих спортсменок. К тому же 24-летняя биатлонистка считается очень перспективной и может повторить путь Габи. Однако сама Маркета по прозвищу Орхидея от таких сравнений бесится, и понятно почему. У Габи весьма противоречивая репутация даже на родине из-за сложного характера, необременённая высокой культурой и образованностью. Достаточно вспомнить, как в своей автобиографии она разбомбила бывших партнёров по команде. Маркета же, ставшая в этом году чемпионкой мира в индивидуальной гонке, правильная девочка, которая хорошо училась даже во время соревнований, слушает тренеров, обожает лошадок и с каждым годом прогрессирует.

Люция Харватова (Чехия)

Главная сенсация чемпионата мира — 2020 завоевавшая там бронзу в спринте Люция Харватова является действующей чемпионкой мира по летнему биатлону также в спринте. Этот титул она завоевала два года назад в Раубичах. Временами Харватова показывает очень хорошие скорости и отлично чувствует себя на лыжероллерах, но её бич — стрельба. В прошедшем сезоне общий процент попаданий Люции был 65%, а на стойке она и вовсе показала кошмарные 58%. С такой стрельбой делать в элите нечего, а потому она проваливала один старт за другим, а на чемпионате мира в личных гонках не поднялась выше 48-го места.

Светлана Миронова (Россия)

Самая перспективная и самая переоценённая российская биатлонистка. Болельщики её любят за хорошую скорость и связывают с ней большие надежды, однако к 27 годам Светлана только один раз поднималась на подиум этапов Кубка мира и не имеет ни одной медали главных стартов. Её отличительная черта — крайняя нестабильность. В хороший день она пробежит на уровне топ-5 в мире, а в плохой покажет среднюю скорость да ещё настреляет по воробьям. Так было на чемпионате мира в Поклюке, где она завалила спринт и смешанную эстафету, но при этом провела отличную индивидуальную гонку и поборолась в масс-старте, правда безуспешно. Не могут пока и тренеры понять, где у неё находится тот самый переключатель в режим элитной биатлонистки.

Моника Хойниш-Старенга (Польша)

Лидер женской сборной Польши уже побеждала на летнем чемпионате мира в Нове-Место, но было это 10 лет назад в гонке преследования. Более того, её единственная в карьере личная награда зимних чемпионатов мира также была получена на этом стадионе в 2013 году. Тогда в масс-старте она стала третьей. Пик карьеры Хойниш пришёлся на сезон-2018/19, который она начала с подиума в первой гонке в Поклюке, а закончила на девятом месте в общем зачёте. Выйдя замуж за польского лыжника Мацея Старенгу и удлинив свою фамилию, Моника выступала не столь ярко, но по-прежнему остаётся биатлонисткой, способной преподнести сюрприз. Кстати, на летнем ЧМ-2018 в Нове-Место она была второй в спринте, а потому и сейчас стоит ждать от польки медалей.

Байба Бендика (Латвия)

После временного отстранения за нарушение антидопинговых правил Андрея Расторгуева именно Бендика — главная звезда латвийского биатлона и лыжного спорта. В гонках она часто оказывается быстрее россиянок, а на лыжном чемпионате мира в Оберстдорфе-2021 показала очень приличный результат в гонке на 10 км, доказав, что биатлонистки могут соперничать с сильными лыжницами. Кроме того, в Польше в этом году она стала первой в истории женского латвийского биатлона чемпионкой Европы и обеспечила своей команде достойный бюджет на олимпийский сезон.

Паулина Фиалкова (Словакия)

Шестой номер мировой классификации 2019 года пришла в качестве лидера команды на смену Анастасией Кузьминой, с которой у неё были непростые отношения в годы совместных выступлений. Прошедший сезон Паулины и её сестры Ивонны получился скомканным, потому что на предстартовом сборе она заболела коронавирусом и долгое время не могла набрать кондиции и тренироваться в полную силу. Сейчас Паулина восстановилась и намерена взять реванш на Олимпиаде, частью подготовки к которой и будет этот чемпионат мира. Три года назад на летних стартах в Нове-Место словачка выиграла спринт и стала второй в преследовании.

Юлия Джима (Украина)

Олимпийская чемпионка — 2014 в прошедшем сезоне подтвердила статус главной украинской надежды и на предстоящих Играх в Пекине. Она единственная спортсменка в команде, кто смог добраться до подиума на этапах Кубка мира, внесла ключевой вклад в завоевание эстафетной бронзы, а результатом успешного сезона стало 17-е место в тотале и возвращение её личного наставника Уроша Велепеца на пост старшего тренера женской сборной. В Чехии Джима изначально не планировала принимать участие, но после разговоров с тренерским штабом, который отправил в Нове-Место основной состав женской команды, изменила решение.

Елена Билосюк (Украина)

Не стоит удивляться незнакомой фамилии в этом списке. Это всем известный капитан, чемпионка мира, олимпийская чемпионка и неформальный лидер украинской команды на протяжении последнего десятилетия Елена Пидгрушная, которая вышла замуж за сервисёра сборной Украины Ивана Билосюка и сменила фамилию накануне своего вероятно последнего сезона в большом биатлоне. Свою главную личную победу Елена одержала в Нове-Место на чемпионате мира — 2013, когда неожиданно выиграла спринт. В новый сезон она входит полной надежд и высоких целей.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной, — писала она в соцсетях.

Флоран Клод (Бельгия)

Хоть французская сборная и не будет представлена в Нове-Место, один француз всё же выйдет на старт. Это старший из трёх братьев, лидер мужской сборной Бельгии Флоран Клод, который под воздействием высокой конкуренции во французской команде сменил гражданство и уже на Играх-2018 представлял сборную Бельгии. Год назад он остановился в общем зачёте в шаге от первой тридцатки и в составе новой команды периодически удивляет мировых лидеров. Кроме того, бельгийцы, особенно натурализованные, нередко успешно выступают в летнем биатлоне. Достаточно вспомнить триумфатора соревнований в Тюмени в 2014-м Михаэля Рёша.

Михал Крчмарж (Чехия)

Мужская сборная Чехии выглядит уже не так мощно, как пять — семь лет назад, когда в её составе блистали Михал Шлезингр и Ондржей Моравец. Вместе с нынешним весьма молодым, но многообещающим составом хозяев представит серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Михал Крчмарж, который последние шесть лет стабильно входит в топ-30 мирового рейтинга, а в своё время даже выигрывал финишный спурт у Антона Шипулина. Три года назад на домашнем чемпионате мира в Нове-Место он побеждал в спринте, а сейчас вполне мог бы и повторить успех, так как у мужчин конкуренция ожидается гораздо ниже, чем у женщин.