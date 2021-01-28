Биатлонистка Шевченко завоевала бронзу на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/381c7f82-6223-11eb-9a18-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шевченко Фото: Deubert/Ibu /ТАСС

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала бронзовым призёром чемпионата Европы в польском Душники-Здруй, опередив в борьбе за награды свои соотечественниц Ларису Куклину и Валерию Васнецову.

Победу с одним кругом штрафа одержала латвийка Байба Бендика, показавшая результат 20.00,7 минуты. Серебряную медаль завоевала с чистой стрельбой норвежка Каролине Эрдаль, уступившая победительнице 5,7 секунды. Замкнула тройку лучших россиянка Анастасия Шевченко (0 промахом, +9,7 сек).

Ещё две российских биатлонистки пробились в пятёрку лучших. Бронзовый призёр в индивидуальной гонке Лариса Куклина стала четвёртой (1 промах, +11,9 сек), а Валерия Васнецова — пятой (1 промах, +12,3 сек).

Наталья Гербулова показала 21-й результат (1 промах, +48,5 сек.), а Анастасия Гореева заняла 30-е место (3 промаха, +1.06,9).

Как писал NEWS.ru, российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в 2021 году под флагом СБР и с гимном IBU.