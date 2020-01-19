Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. На финишном круге она обошла шведку Ханну Эберг. Путь к первой медали сезона получился тернистым из-за травмы колена, полученной на этапе Кубка мира. В беседе с журналистами спортсменка рассказала, как восстанавливалась, не прекращая выступлений, и почему не жалеет об уходе Анастасии Кузьминой.

— Поясните, как вы получили травму колена и насколько она вам мешала по ходу сезона?

— В начале я рассчитывала быть на высоком уровне после успешного прошлого сезона, но в Эстерсунде травмировала левое колено. Я морально была удручена, и мне вместе с физиотерапевтом нужно было сконцентрироваться на восстановлении после этой травмы. Я работала с ним каждый день утром и вечером, чтобы постепенно вернуться и стать ещё сильнее.

— Вы не думали ради полного восстановления пропустить несколько гонок?

— Я думала об этом, но после травмы провела дома четыре-пять дней, где прошла хорошую реабилитацию в нашем военном спортивном центре в моём родном городе Банска-Быстрица. После этого я почувствовала, что колену стало лучше, и попробовала кататься на лыжах. Первые два дня были тяжёлыми, но когда я решила стартовать в спринте в Хохфильцене, заняла четвёртое место и снова получила мотивацию. Я преодолевала боль во время гонок, соревновалась с неприятными ощущениями, но сегодня мне было не так тяжело.

Паулина Фиалкова Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

— Как травма колена влияет на стрельбу?

— Я не думала о колене во время стрельбы. Всё было как обычно. Я бежала на адреналине и не думала ни о чём кроме гонки. Колено у меня было не в оптимальном состоянии, но и не в совсем плохом. И я знала, что нужно потерпеть разок, потом ещё, и оно восстановится.

— Как вы планируете готовиться к чемпионату мира с учётом этой травмы?

— У меня проблема с коленом никуда не денется в течение сезона, а то и двух-трёх сезонов, потому что оно требует хирургического вмешательства, но это не так актуально прямо сейчас. Я смогу побыть дома, затем провести тренировочный лагерь перед чемпионатом мира, а там посмотрим, как я буду себя чувствовать и в какой форме к нему подойду. Прямо сейчас я не думаю об этом.

— Вы работаете с весом при этой травме?

— Ничего особенного я не делаю, только несколько физических упражнений, но не очень тяжёлых, например приседания.

— В прошлом сезоне вас признали лучшей спортсменкой Словакии. Что для вас значил этот успех, и насколько он добавил вам мотивации?

— Статус лучшей спортсменки в Словакии никак не отразился на моих выступлениях, потому что у нас не так много спортсменов высокого уровня, поэтому я лишь пыталась концентрироваться на самой себе, на своей лыжной и стрелковой подготовке. Сейчас у меня есть очень хорошая собственная команда, которая помогает мне совершенствоваться.

Паулина Фиалкова Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

— После прошлого сезона Анастасия Кузьмина закончила карьеру. Её отсутствие создаёт проблемы для команды в эстафете?

— Да, для эстафет это стало проблемой, а для личных гонок — нет, потому что мы до этого не тренировались вместе. Я тренировалась со своей сестрой последние пять лет. У меня нет никаких проблем в связи с тем, что Кузьмина закончила карьеру.

— Насколько вы популярны в Словакии? Вас останавливают обычные люди на улицах, как настоящую звезду?

— Бывает, но я об этом не думаю. В Банска-Быстрице все меня знают, и у всех уже есть фотографии со мной, поэтому меня это не напрягает.

— Даниэль Кузьмин приехал в Рупольдинг. Какова его роль в сборной Словакии сейчас?

— Не знаю, я его не видела.

— Я видел его на огневом рубеже. Он с вами не работает?

— Нет. Я никогда с ним не работала. Только один сезон, но это было пять или шесть лет назад.

— Где вы будете тренироваться перед чемпионатом мира?

— В Обертиллиахе.