Биатлонистка Миронова не расстроена окончанием чемпионата мира

https://static.news.ru/photo/fd12a342-7449-11eb-b6a4-96000091f725_660.jpg Светлана Миронова Фото: svetlana__mi__/instagram.com

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги чемпионата мира по биатлону и рассказала о своих задачах на оставшуюся часть сезона.

Думаю, что эксперимент с переездом — хороший вариант. Мы обычно, когда соревнуемся в Поклюке, живём внизу. Так же делают и многие команды: шведы, немцы, австрийцы. Не хочу думать о том, что чемпионат мира закончился. У нас впереди ещё три этапа Кубка мира, и в конце концов, в этом сезоне я готова биться до конца. Мне всегда хочется попасть в тройку или хотя бы в шестёрку. Но непредсказуемость — главное свойство биатлона, и этим он интересен. Конечно, хотелось бы закрепиться в топ-10 или топ-15 общего зачёта. Это был бы бонус к хорошим выступлениям, — приводит слова Мироновой корреспондент NEWS.ru.

Также Миронова оценила для себя чемпионат мира как удовлетворительный, несмотря на отсутствие медалей.

Как сообщал NEWS.ru, чистая стрельба на четырёх огневых рубежах позволила завоевать золотую медаль в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в Поклюке австрийке Лизе Терезе Хаузер.