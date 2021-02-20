Австрийка Хаузер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/fe2d8d9c-743e-11eb-9928-96000091f725_660.jpg Лиза Тереза Хаузер Фото: facebook.com/LisaHauserBiathlon

Чистая стрельба на четырёх огневых рубежах позволила завоевать золотую медаль в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в Поклюке австрийске Лизе Терезе Хаузер.

Победительница преодолела дистанцию в 12,5 км за 29.37,9. Второе место с одним промахом и отставанием 21,7 секунды заняла норвежка Ингрид Тандревольд, опередившая на финише свою соотечественницу и прошлогоднюю чемпионку мира в этой дисциплине Марте Улсбу-Рёйселлан, которая и вовсе осталась без медали. На финишной прямой её обошла ещё одна норвежка Тириль Экхофф (3 промаха, 23,0 секунды), завоевавшая бронзу.

Россиянки Ирина Казакевич и Светлана Миронова не справились со стрельбой стоя. Казакевич заняла 20-е место (4 промаха, +2.25,3), а Миронова стала 19-й (6 промахов, +2.21,3)

Как писал NEWS.ru, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что выпады в его адрес со стороны знаменитых спортсменов и тренеров веселят его и заставляют хайповать на этой теме.