Губерниев назвал ветеранов биатлона «фуфлом»

https://static.news.ru/photo/a15203c6-01c3-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: АГН «Москва»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что выпады в его адрес со стороны знаменитых спортсменов и тренеров веселят его и заставляют хайповать на этой теме.

Такие люди травили Зощенко, Ахматову, Пастернака. Вот эти самые наши прекрасные ветераны, которые были гордостью страны, а сейчас во многом превратились в фуфло, — цитирует его Lenta.ru.

Губерниев разругался с биатлонистами из-за того, что они написал и ему открытое письмо с требованием прекратить оскорблять прославленных спортсменов и тренеров — ветеранов этого вида спорта.

В списке оскорблённых биатлонистов оказались олимпийский чемпион Александр Тихонов, призёр Олимпиады Александр Привалов, чемпионы мира Геннадий Ковалев и Юрий Колмаков, олимпийские чемпионы Анатолий Алябьев и Владимир Аликин и заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским биатлонистам публиковать национальный флаг в социальных сетях. Как писал NEWS.ru, он посоветовал биатлонистам из России «меньше жрать допинг».