Губерниев посоветовал биатлонистам из России «меньше жрать допинг»

https://static.news.ru/photo/84920a58-6ae8-11eb-8a6b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским биатлонистам публиковать национальный флаг в социальных сетях.

По словам журналиста, поход «с кулаками» на офис Международного союза биатлонистов, который принял данное решение, ни к чему не приведёт.

Надо меньше жрать допинг, как когда-то было, становиться участником мирового процесса, — цитирует Губерниева championat.com.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону. За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение. Российских журналистов это правило не касается, так как представители СМИ не попадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом журналисты не смогут передавать спортсменам госсимволы, поэтому финишировать с флагом биатлонистам не удастся в любом случае.

Чемпионат мира пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля, на турнире разыграют 12 комплектов наград. Первенство откроется смешанной эстафетой.

В декабре 2020 года после рассмотрения в Спортивном арбитражном суде вступили в силу санкции WADA в отношении России. Спортсмены из РФ в течение двух лет не смогут использовать государственные символы на международных соревнованиях. На ЧМ по биатлону сборная выступит как команда Союза биатлонистов России, при этом можно будет использовать только английскую аббревиатуру для названия национальной федерации — RBU. Вместо триколора на форме спортсменов будет флаг с монохромным логотипом СБР, писал NEWS.ru.