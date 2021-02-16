Чешка Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/c0f8fbc8-7056-11eb-8acc-96000091f725_660.jpg Маркета Давидова Фото: Michael Reynolds /Pool via CNP/Global Look Press

Чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), благодаря безупречной стрельбе на четырёх огневых рубежах и отличной скорости на дистанции.

Давидова преодолела 15-километровую дистанцию за 42.27,7 минуты. Серебряную награду с одной штрафной минутой завоевала шведка Ханна Эберг, уступившая победительнице 27,9 секунды. Третье место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (1 промах, +1.04,0).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая заняла пятое место (2 промаха, +2.05,8). Лариса Куклина финишировала 14-й (1 промах, +2.28,3). Ульяна Кайшева показала 25-й результат (2 промаха, +3.21,8), а Татьяна Акимова стала 29-й (2 промаха, +3.38,9).

Как писал NEWS.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российские биатлонистки на чемпионате мира в Поклюке отказались от интервью перед стартом индивидуальной гонки, которая состоится 16 февраля.