Сборная Украины завоевала бронзовые награды в женской эстафете в тот момент, когда в команду мало кто верил. После неудачного старта биатлонисты страны и руководитель федерации Владимир Брынзак подвергались серьёзной критике, однако именно в эстафете украинки во все времена умели преображаться. Состав из трёх олимпийских чемпионок Сочи и трёхкратного призёра чемпионатов мира Анастасии Меркушиной по традиции выстрелил на главном старте сезона и завоевал бронзовые медали в эстафете.

- Как до этого складывался для вас чемпионат мира?

- Я не скажу, что у меня были плохие гонки. Нормальные, в меру моих возможностей в этом сезоне, но в каждой гонке чуть-чуть не хватало. Сегодня тоже был совершенно нелёгкий старт и много запасных патронов, но хорошо, что всё же удалось доехать до подиума.

- Сейчас можете сказать, что вы вернулись?

- Ну я вернулась ещё в начале сезона и у меня были нормальные результаты. Три года у меня были проблемы с сердцем, но я вылечилась и бегаю как раньше в строю. Мне хватает и сил и здоровья бороться с лидерами. Когда у меня были проблемы, я не могла это делать постоянно.

- Вам действительно прошлой весной сделали три операции?

- Нет, операции мне делали в 2017 году. Они были незначительные, но я перенесла три полных наркоза. После этого и начались проблемы с сердцем.

- Что вам больше нравиться быть заместителем министра или выигрывать медали?

- И там хорошо, и тут хорошо. Это не взаимозаменяемые вещи. Я думала вообще закончить со спортом, когда попала в министерство, но потом так по спорту соскучилась, что вернулась назад. Не факт, что если бы мне ещё раз предложили, то я бы отказалась.

Елена Пидгрушная Alexander Shemetov/Global Look Press

- Бороться с Херрман на последнем круге было бесполезно?

- Да.

- С какими мыслями на него уходили?

- Бороться до последнего и привезти медаль в Украину.

- В какой момент было понимание, что и бронза будет отличным результатом?

- Когда мне сказали, что Херрман за мной в пяти секундах. Сейчас я не могу бороться с ней на равных. Это шаткое преимущество.

- Когда финишировали, вы не вскинули руки вверх. От усталости или не было радости?

- От усталости. Я с первого круга боролась, а на финише пришлось сильно добавлять и не хватило немного на финишные сто метров, которые я уже легко ехала из последних сил.

- Перед началом чемпионата мира вы остались без тренера по стрельбе Владимира Махлаева. Как решили эту проблему в ходе подготовки?

- У нас много тренеров в команде и в стрельбе мне помогал Григорий Иванович Шамрай, который работает в команде уже лет 15. Это не стало для него большой проблемой. Со мной также остался Валерий Сергеевич Лесников, наш старший тренер и тренер по функциональной подготовке. Конечно, всегда хочется, чтобы все тренеры были рядом, поддерживали и подсказывали, но я профессиональная спортсменка и должна уметь в любой ситуации справляться с задачей.

- Начало чемпионата сложилось для украинской команды не очень удачно. Тяжело было настраивать себя на гонку в ситуации, когда шансов осталось немного, а нужно выигрывать медали?

- Напряжение в команде не было, потому что всё равно у нас оставались гонки, а один из лучших шансов у нас именно в эстафете. Больше было волнение именно за эту эстафету, потому что нужно было полностью выложиться в этой гонке и чтобы ещё при этом все звёзды сошлись. Тогда можно попасть на подиум.

- В чём волнение перед эстафетой отличается от волнения перед обычной гонкой?

- Потому что в личной гонке ты бежишь за себя, а в эстафете появляется дополнительная ответственность, потому что от твоего бега зависят ещё как минимум три человека. В эстафете выкладываешься намного больше, чем в личных гонках, хотя и там стараешься по максимуму.

- Вы пропустили индивидуальную гонку и сингл-микст. Это была уже стратегия под эстафету?

- Да, я старалась сохранить на сегодня больше сил и здоровья, и это было целиком оправданно, потому что действительно на последнем круге мне нужно было включаться с первых метров. Я, наверное, ещё никогда так не бегала, чтобы со старта и до финиша пройти дистанцию на максимуме. Нужно было держаться в группе лидеров и быть способной прибавить на финише.

Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидрушная Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

- Несмотря на позднее начало подготовки и лёгкий летний период подготовки вы в целом завершили сезон лидером команды и на чемпионате мира стали лучшей в женской сборной. Как так получилось?

- Я не думала об этом. С таким диагнозом, который мне поставили год назад, полгода мне нельзя было делать никакой тяжёлой физической нагрузки. Нам нужно было следовать советам врачей и выполнять ту работу, которая была допустима для моего сердца. Потом когда пришла зима и я побежала, мои результаты стали шоком для всех. В первую очередь для меня, но также для тренеров и болельщиков. В предыдущие три года мы не знали причины моих проблем, а когда с ней разобрались, я вернулась такой, как была четыре года назад, когда могла бежать и бороться. Из-за того что подготовка не была такой максимальной, меня всю неделю перед эстафетой преследовал мандраж, потому что не было уверенности в своих силах. Это и было связано с тем, что у меня не было хорошей летней подготовки.

- Но у вас все сезоны после возвращения получаются неполноценными, но выступаете вы неплохо. Люди шутят, что вам достаточно приехать на вкатку перед сезоном?

- Но всё равно это не проходит бесследно, потому что летом нужно делать базу, а биатлон постоянно развивается, и с каждым годом у нас растёт конкуренция в женском биатлоне. Например, сегодня минимум десять команд были готовы бороться за медали. лет пять назад такого не было, но с каждым годом каждая команда развивается и добавляет. Сейчас конкуренция в женском биатлоне чрезвычайно велика.

- Вы сказали, что программа-минимум выполнена, а президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак - максимум. Он больше в вас не верит?

- Не знаю. Как раз, мне кажется, что Брынзак верит в нас больше, чем все мы вместе взятые. Несмотря на все наши болезни и лечения он нас всегда поддерживал и помогал. И сегодня он говорил всем: "У нас будет медаль, у нас будет медаль. Мы справимся в эстафете и сможем". Дай бог, чтобы каждый президент федерации так верил в своих спортсменов, как он верит в нас.

- До Олимпиады-2022 вы точно будете бегать?

- Он точно (смеётся), а про себя я ничего конкретного сказать не могу. Ваш вопрос пока останется без ответа

- Это уже не первый раз, когда вы поздравляете его медалью с днём рождения?

- Лично я в последний раз поздравляла его олимпийской медалью, потому мне не удавалось, мы пропускали, но, конечно, всегда хочется отблагодарить человека, который настолько сильно верит в тебя и в команду, в своё детище создаваемое десятилетиями. Конечно, нам хочется также сделать максимум отдачи, чтобы медаль с чемпионата мира у нас была каждый год. Мы делаем для этого всё, что можем.

- Вы активно ратуете за сохранение министерства спорта Украины именно как министерства. Новая власть прислушивается к вашим чаяниям и готова уделять спорту высокое внимание?

- Сейчас я не могу ответить, потому что на время чемпионата мира я полностью покинула все соцсети и на две недели выпала из информационного поля. Я не знала, какая ситуация там сейчас. После чемпионата мира я буду снова спрашивать Брынзака, какая там ситуация, потому что он держит нас в курсе и держит руку на пульсе.

- Ещё две недели напряжённых стартов. У вас остаются на них силы?

- В прошлом году у меня были серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому я была вынуждена закончить сезон, но сейчас со мной всё в порядке, поэтому я не беру никакого самоотвода и буду бегать сезон до конца.

- На чемпионат Европы в Минск поедете?

- Да.

