Черноусов и Мухаметьянов не вышли в финал ОИ по стрельбе из пистолета

Российские стрелки Артём Черноусов и Вадим Мухаметьянов не вышли в финал Олимпийских игр в Токио (ОИ) по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Медали в данной дисциплине будут разыграны в субботу, 24 июля.

Черноусов показал в квалификации 11-й результат, а Мухаметянов — 23-й.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром ОИ по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в первом медальном финале Олимпиады.

Галашина перед последним выстрелом опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 балла, но дрогнула в решающей попытке и смогла завоевать только серебро. Китаянка в решающем выстреле была точна и получила 9,8 балла. Бронзовая медаль досталась Нине Кристен из Швейцарии. Победительница соревнования Цянь Ян установила в финале рекорд Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Россияне по решению CAS будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. 24 июля — первый медальный день. Пока идут предварительные соревнования.