Центр уличного баскетбола международного класса открылся в Волгограде

Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Пётр Фрадков, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде. В нём могут заниматься дети и взрослые, а также спортсмены с ограниченными возможностями. Об этом сообщает телеканал «360».

Я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской федерацией баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодёжи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства, — сказал Фрадков.

После открытия в центре провели турнир по стритболу в формате три на три «ПСБ — Детям». В нём приняли участие команды из спортивных школ Волгограда разных возрастов.

Ранее советский и российский певец Юрий Лоза призвал не «выкидывать деньги» на зарплаты иностранных специалистов в сборной РФ по футболу, а «запустить эти бабки» в детский спорт. Исполнитель уверен, что так страна быстрее добьётся успеха. Он отметил, что в РФ «пацаны не играют в футбол».