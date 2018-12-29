Брагин прокомментировал результат матча против чехов

Главный тренер молодёжной команды по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу россиян во втором матче чемпионата мира против сборной Чехии. Матч завершился со счётом 2:1.
«Качество игры было намного лучше», — приводит слова Брагина пресс-служба.
Он добавил, что есть огрехи, над которыми надо работать. Однако Брагин похвалил своих подопечных за игру в меньшинстве.
«Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется», — подытожил он.
Сборная России выиграла два матча из двух на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории (оба — Канада). Турнир продлится до 6 января.
Ранее News.ru сообщал, что матч между российской и чешской сборными едва не закончился дракой.