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Брагин прокомментировал результат матча против чехов

Валерий Брагин Сергей Савостьянов/ТАСС

Валерий Брагин

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер молодёжной команды по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу россиян во втором матче чемпионата мира против сборной Чехии. Матч завершился со счётом 2:1.

«Качество игры было намного лучше», — приводит слова Брагина пресс-служба.

Он добавил, что есть огрехи, над которыми надо работать. Однако Брагин похвалил своих подопечных за игру в меньшинстве.

«Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется», — подытожил он.

Сборная России выиграла два матча из двух на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории (оба — Канада). Турнир продлится до 6 января.

Ранее News.ru сообщал, что матч между российской и чешской сборными едва не закончился дракой.


#хоккей #ВалерийБрагин
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