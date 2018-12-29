Брагин прокомментировал результат матча против чехов

https://news.ru/storage/news/9f250abf4948722943d1a2e7b20da900/69bb3af7-ed64-4cb5-8079-cde081cc8eb2_850.jpg Сергей Савостьянов/ТАСС

Валерий Брагин

Главный тренер молодёжной команды по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу россиян во втором матче чемпионата мира против сборной Чехии. Матч завершился со счётом 2:1.

«Качество игры было намного лучше», — приводит слова Брагина пресс-служба.

Он добавил, что есть огрехи, над которыми надо работать. Однако Брагин похвалил своих подопечных за игру в меньшинстве.

«Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется», — подытожил он.

Сборная России выиграла два матча из двух на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории (оба — Канада). Турнир продлится до 6 января.

Ранее News.ru сообщал, что матч между российской и чешской сборными едва не закончился дракой.