USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,278 $   Brent60.45 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Боброва оценила выступление Ковтуна на ЧЕ в Минске

Максим Ковтун Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Максим Ковтун

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о впечатлениях от проходящего в Минске чемпионата Европы. Текущий сезон олимпийская чемпионка Сочи пропускает.

«Только в четверг утром прилетела в Минск из тёплой страны, поэтому непривычно холодно. Успела посмотреть выступление Максима Ковтуна. Атмосфера на трибунах очень радует, она не давит на спортсменов. Когда мы с партнёром пропускали год, а затем выходили на крупные старты, у нас тоже было волнение. Нервничали, но нас это мотивировало собираться. У Макса очень удачный прокат был, несмотря на падение», — сказала Боброва корреспонденту News.ru.

За прокат короткой программы Ковтун получил 87,70 балла и в настоящий момент занимает первое место.

Ранее News.ru сообщал, что сам Ковтун остался недоволен своим выступлением в Минске.


#фигурноекатание #ЕкатеринаБоброва #МаксимКовтун #чемпионатЕвропывМинске
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
спорт 15:32, 24 января 2019
Напавший на Глушакова фанат обратится в ЕСПЧ
спорт 15:21, 24 января 2019
WADA считает подозрительными около 3 тыс. допинг-проб россиян
спорт 15:01, 24 января 2019
«Барселона» просит Суареса определиться с будущим
Лента новостей
в мире 16:39
Экс-премьер Украины рассказал об условиях победы Порошенко
происшествия 16:39
Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении миллионов
в мире 16:35
Гендиректором Renault стал Тьерри Боллоре
спорт 16:30
Чешский фигурист посчитал «забавным» пропуск тренировки
в мире 16:29
ВС Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты
Другие новости
спорт 16:30
Чешский фигурист посчитал «забавным» пропуск тренировки
спорт 16:16
Форвард ЦСКА близок к переезду в Польшу
спорт 16:06
Польский фигурист Резниченко: совершил много ошибок
спорт 15:56
Фигурист Майсурадзе пошёл на риск во время проката на ЧЕ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top