Боброва оценила выступление Ковтуна на ЧЕ в Минске

https://news.ru/storage/news/abecaee9b6c09ad46b9cb4a346ada685/7d29667b-6ff0-4ee8-a664-bd55c94e517c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Максим Ковтун

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о впечатлениях от проходящего в Минске чемпионата Европы. Текущий сезон олимпийская чемпионка Сочи пропускает.

«Только в четверг утром прилетела в Минск из тёплой страны, поэтому непривычно холодно. Успела посмотреть выступление Максима Ковтуна. Атмосфера на трибунах очень радует, она не давит на спортсменов. Когда мы с партнёром пропускали год, а затем выходили на крупные старты, у нас тоже было волнение. Нервничали, но нас это мотивировало собираться. У Макса очень удачный прокат был, несмотря на падение», — сказала Боброва корреспонденту News.ru.

За прокат короткой программы Ковтун получил 87,70 балла и в настоящий момент занимает первое место.

Ранее News.ru сообщал, что сам Ковтун остался недоволен своим выступлением в Минске.