Боброва оценила выступление Ковтуна на ЧЕ в Минске

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о впечатлениях от проходящего в Минске чемпионата Европы. Текущий сезон олимпийская чемпионка Сочи пропускает.
«Только в четверг утром прилетела в Минск из тёплой страны, поэтому непривычно холодно. Успела посмотреть выступление Максима Ковтуна. Атмосфера на трибунах очень радует, она не давит на спортсменов. Когда мы с партнёром пропускали год, а затем выходили на крупные старты, у нас тоже было волнение. Нервничали, но нас это мотивировало собираться. У Макса очень удачный прокат был, несмотря на падение», — сказала Боброва корреспонденту News.ru.
За прокат короткой программы Ковтун получил 87,70 балла и в настоящий момент занимает первое место.
Ранее News.ru сообщал, что сам Ковтун остался недоволен своим выступлением в Минске.