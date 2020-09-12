Бельгиец Мерлье выиграл 6-й этап гонок «Тиррено Адриатико»

Бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлье финишировал первым по итогам шестого этапа Мирового тура «Тиррено Адриатико» протяженностью 171 км.
Вторым пришёл немец Паскаль Акерманн из BORA-Hansgrohe, третьим — датчанин Магнус Корт (EF Pro Cycling).
Победа бельгийца не внесла серьёзных изменений в общий зачёт. Лидером остаётся британский гонщик Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, вторым (+16 секунд) в общем зачёте идёт поляк Рафал Майка (BORA-Hansgrohe), третий (+39) — британец Герайнт Томас (INEOS Grenadiers).
Российский велогонщик «Астаны» Александр Власов занимает четвёртое место, проигрывая Томасу 10 секунд. Власов при этом сохраняет лидерство в классификации на лучшего молодого гонщика многодневки.
Тур «Тиррено Адриатико» завершится 14 сентября.
Ранее NEWS.ru писал, что российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, сошёл с многодневки «Тур де Франс» во время 12-го этапа из-за последствий падения на 11-м этапе. Лучший велогонщик страны вышел на старт этапа с переломом ребра и проехал около 90 км, но затем остановился и пересел в техничку команды. Рентгенограммы подтвердили перелом без смещения шестого левого ребра. Стало известно, что россиянин будет продолжать участвовать в соревновании и команда «примет некоторые консервативные методы лечения», которые не помешают ему продолжать гонку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен