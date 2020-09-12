Бельгиец Мерлье выиграл 6-й этап гонок «Тиррено Адриатико»

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В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.

Власти страны привели смертный приговор в исполнение, несмотря на то что за рестлера заступались глава UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп, передаёт Associated Press. Как сообщалось, 27-летний спортсмен...