Россиянин Закарин сошёл с велогонки «Тур де Франс»

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, сошёл с многодневки «Тур де Франс» во время 12-го этапа из-за последствий падения на 11-м этапе.
Лучший велогонщик страны вышел на старт этапа с переломом ребра и проехал около 90 км, но затем остановился и пересел в техничку команды.
Ранее в CCC Team сообщили, что рентгенограммы подтвердили перелом без смещения шестого левого ребра у Закарина. Сообщалось, что россиянин будет продолжать участвовать в гонке, и команда «примет некоторые консервативные методы лечения», которые не повредят россиянину продолжать гонку, писал NEWS.ru.
Победу на 11-м этапе одержал австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal), в генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
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