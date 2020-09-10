Россиянин Закарин сошёл с велогонки «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/ec280418-f371-11ea-a750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, сошёл с многодневки «Тур де Франс» во время 12-го этапа из-за последствий падения на 11-м этапе.

Лучший велогонщик страны вышел на старт этапа с переломом ребра и проехал около 90 км, но затем остановился и пересел в техничку команды.

Ранее в CCC Team сообщили, что рентгенограммы подтвердили перелом без смещения шестого левого ребра у Закарина. Сообщалось, что россиянин будет продолжать участвовать в гонке, и команда «примет некоторые консервативные методы лечения», которые не повредят россиянину продолжать гонку, писал NEWS.ru.

Победу на 11-м этапе одержал австралиец Калеб Юэн (Lotto Soudal), в генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).