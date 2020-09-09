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Закарин продолжит участие в «Тур де Франc» со сломанным ребром

12:17, 10 сентября 2020
Ильнур Закарин Ильнур Закарин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, во время падения на 11-м этапе многодневки «Тур де Франс» получил перелом ребра.

Рентгенограммы подтвердили перелом без смещения шестого левого ребра, — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что несмотря на диагноз, Закарин будет продолжать участвовать в гонке, а команда примет некоторые консервативные методы лечения, которые не повредят россиянину гонятся дальше.

Мы продолжим следить за состоянием Ильнура и принимать соответствующие решения, — сказали в пресс-службе.

Победу на 11-м этапе многодневки одержал австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal. В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. На 12-м этапе гонщиком предстоит проехать 218 км от Шовиньи до Сарраны.

В прошлом году сильнейший велогонщик России Закарин заявил, что может сменить гражданство из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.

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