Закарин продолжит участие в «Тур де Франc» со сломанным ребром

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, во время падения на 11-м этапе многодневки «Тур де Франс» получил перелом ребра.
Рентгенограммы подтвердили перелом без смещения шестого левого ребра, — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что несмотря на диагноз, Закарин будет продолжать участвовать в гонке, а команда примет некоторые консервативные методы лечения, которые не повредят россиянину гонятся дальше.
Мы продолжим следить за состоянием Ильнура и принимать соответствующие решения, — сказали в пресс-службе.
Победу на 11-м этапе многодневки одержал австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal. В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. На 12-м этапе гонщиком предстоит проехать 218 км от Шовиньи до Сарраны.
В прошлом году сильнейший велогонщик России Закарин заявил, что может сменить гражданство из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен