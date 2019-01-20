ЦСКА потерпел первое за год поражение в Единой лиге ВТБ

https://news.ru/storage/news/e08338203eb3b5842462a8e9567a64b2/ca5f4f47-4173-47c1-bc9d-66caf5385ffd_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Московский ЦСКА проиграл питерскому «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 93:86. Результаты доступны на официальном сайте турнира.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой питерской команды Джален Рейнольдс. Он набрал 21 очко и совершил 8 подборов.

Это поражение стало для москвичей первым в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ и первым за календарный год. Их последняя неудача приходится на 14 января 2018 года. Тогда они также уступили «Зениту».

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Зенит» идёт пятым, имея восемь побед при пяти поражениях.

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