Тело умершего мужчины обнаружили в одном из столичных кинотеатров после сеанса нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в…Голливуде».
Инцидент произошёл в Большом Овчинниковском переулке. Скончавшийся зритель – 63-летний уроженец Свердловской области. Предполагается, что причиной смерти могла стать остановка сердца.
Тело мужчины доставлено в морг. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает телеканал «
Ранее News.ru писал, что новый фильм Тарантино по итогам первого уик-энда в России собрал 505 млн рублей. Картину посмотрели около 1,5 млн человек.