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Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.

Согласно данным Росстата за 2018 год, по этой причине ушли из жизни 46,8% от общего числа умерших (более 856 тысяч человек). Из них 52,9% (более 453 тысяч человек) скончались от...