Знакомая ижевского стрелка рассказала о погибшей учительнице

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Погибшая при стрельбе в ижевской школе №88 учительница изо и черчения Светлана Суханова относилась к детям с вниманием и любовью, она всю жизнь проработала педагогом, рассказала в беседе с NEWS.ru девушка, которая училась в параллельном классе с Казанцевым. В результате его нападения на учебное заведение погибли 17 человек, 11 из них — дети

Собеседница высоко оценила профессионализм и отношение к детям погибшей учительницы. По ее словам, педагог научила ее многому, благодаря чему ей удалось поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.

Светлана Ивановна Суханова. К детям относилась с вниманием, любовью. Мягкая, мудрая, добрая, внимательная. Всю жизнь проработала в школе. Она мне дала азы черчения, я потом поступила на вышку без экзаменов. В ИжГТУ на факультет рекламы и дизайна. В профессии всю жизнь пользуюсь. Воспитала креативное мышление, — рассказала девушка.

26 сентября Казанцев зашел в школу с оружием, убил охранника, а после ворвался в класс и открыл огонь по детям. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. После нападения Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».