Журналисты снова обратили внимание, что Путин бросил ручку на стол

Президент России Владимир Путин, проводя ежегодную большую пресс-конференцию, резко опустил ручку на стол. На это обратили внимание журналисты URA.RU. Подобный жест главы государства представители прессы отметили в мае 2020 года, во время совещания, посвящённого борьбе с паводками и пожарами в регионах.

На большой пресс-конференции, которая проходит в Манеже, Путин резко отложил в сторону письменную принадлежность после того, как был задан очередной вопрос.

Подобный жест журналисты отмечали в мае 2020 года, когда президент обсуждал природные катаклизмы в регионах России. Во время видеоконференции Путин заявил, что ситуации с ЧС выходят на первый план тысяч россиян, которые рискуют остаться без жилья, а их жизням угрожает опасность. Ручку он отбросил на словах «Давайте начнём работать».

В сентябре того же года этот жест президента заметили в прямом эфире во время Всероссийского открытого урока, который российский лидер провёл для школьников. Глава государства в этот момент рассказывал про нацизм и Великую Отечественную войну.