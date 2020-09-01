Путин снова бросил ручку в прямом эфире

Президент России Владимир Путин бросил ручку в прямом эфире во время Всероссийского открытого урока, который 1 сентября провёл российский лидер для школьников. Глава государства в этот момент рассказывал про нацизм и Великую Отечественную войну.
Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах, часть использована в качестве рабов на принудительных работах. А часть предполагалось сослать за Урал, на вымирание. Вот в чём была цель наших врагов. Это совсем другая история, чем их цели при захвате территорий Западной Европы. Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города без боя, сохраняя жизни наших бойцов, то мы бы проиграли эту войну, это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов СССР, — заключил президент.
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