Путин снова бросил ручку в прямом эфире

Лето 2020 года в Москве было нормальным, но на любителя. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что последний день лета стал самым жарким за последние 72 года метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году. Тогда 31 августа воздух прогрелся до 29 с небольшим...