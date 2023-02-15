Журналистке Пономаренко вынесли приговор за фейки об армии Барнаульской журналистке Пономаренко дали шесть лет колонии за фейки об армии

Фото: Соцсети

Мария Пономаренко

Суд вынес приговор барнаульской журналистке Марии Пономаренко, приговорив ее к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале портала RusNews. Суд также на пять лет запретил ей заниматься журналистской деятельностью.



В последнем слове на вчерашнем заседании Мария сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.

Для того чтобы доказать мою невиновность, достаточно открыть Конституцию и прочитать, — заявила журналистка.

Пономаренко задержали в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге, после чего этапировали в СИЗО-1 Алтайского края. Журналистка проходит обвиняемой по делу о фейках про российскую армию из-за поста в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Она не согласна с квалификацией вменяемого преступления.

В сентябре стало известно, что Пономаренко попыталась покончить с собой во время заключения в СИЗО. Как заявила сама журналистка, содержание в изоляторе сказалось на ее психическом состоянии. Пономаренко тогда находилась в СИЗО с апреля, а срок ареста ей продлили до 29 сентября. У журналистки диагностировано истерическое расстройство личности и клаустрофобия, необходимую помощь в СИЗО она получить не смогла.

21 декабря ФСИН потребовала перевести Пономаренко из-под домашнего ареста обратно в СИЗО, так как обвиняемой пришла посылка, которую забрала не она сама, а ее дочь. Суд изменил журналистке меру пресечения, вернув ее в СИЗО. Позже ее отпустили под домашний арест, но она сама вернулась в СИЗО из-за невозможности жить с бывшим мужем.