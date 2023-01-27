Журналистку RusNews Пономаренко вернули в СИЗО из-под домашнего ареста

Фото: Социальные сети

Мария Пономаренко

В Барнауле журналистку RusNews Марию Пономаренко снова вернули в СИЗО, суд изменил ей меру пресечения из-за нарушения домашнего ареста, передает Telegram-канал издания. Обвиняемая в ночь на 27 января сама пришла в отдел полиции, откуда была уже доставлена в суд.

По данным RusNews, Пономаренко нарушила условия ареста из-за неблагоприятной обстановки у себя дома. Как заявил ее адвокат Дмитрий Шитов, он будет ходатайствовать о другой квартире для домашнего ареста.

Пономаренко задержали в апреле в Санкт-Петербурге, после чего этапировали в СИЗО-1 Алтайского края. Журналистка проходит обвиняемой по делу о фейках про российскую армию из-за поста в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Журналистка заявила, что не согласна с квалификацией вменяемого ей преступления.

В сентябре стало известно, что Пономаренко попыталась покончить с собой во время заключения в СИЗО. Как заявила сама журналистка, содержание в изоляторе сказалось на ее психическом состоянии. Пономаренко тогда находилась в СИЗО с апреля, а срок ареста ей продлили до 29 сентября. У журналистки диагностировано истерическое расстройство личности и клаустрофобия, необходимую помощь в СИЗО она получить не смогла.

21 декабря ФСИН потребовала перевести Пономаренко из-под домашнего ареста обратно в СИЗО, так как обвиняемой пришла посылка, которую забрала не она сама, а ее дочь.