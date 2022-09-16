Журналистка Пономаренко попыталась покончить с собой в СИЗО

Фото: cpj.org

Мария Пономаренко

Алтайский краевой суд оставил журналистку RusNews Марию Пономаренко в СИЗО, во время заключения она попыталась покончить с собой, передает Telergam-канал издания. Как заявила сама Мария, обвиняемая по уголовному делу о фейках про армию РФ, содержание в изоляторе сказалось на ее психике. Понамаренко была задержана 25 августа, срок задержания ей продлили до 29 сентября.

По данным RusNews, у журналистки диагностировано истерическое расстройство личности и клаустрофобия, необходимую помощь в СИЗО она получить не смогла.

Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама, — сказала Пономаренко.

Она не согласна с квалификацией вменяемого ей преступления и заявила, что выражать точку зрения — конституционное право, которое для нее превыше всего.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников ранее заявил, что общественные наблюдательные комиссии (ОНК) не справляются с контролем ситуаций в СИЗО и колониях. По его словам, сильных и независимых наблюдателей уже давно не пускают в систему общественного контроля, из-за чего ОНК не способны нормально выполнять свою работу. Именно по этой причине в СИЗО и тюрьмах продолжают ухудшаться условия содержания подозреваемых и заключенных, а также не заканчиваются пытки, отметил правозащитник.