Журналистам отменили штрафы за одиночные пикеты в Москве

https://static.news.ru/photo/66b7ca0e-dd58-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) отменило штрафы, назначенные ранее журналистам радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за одиночные пикеты в поддержку их коллеги из «Новой газеты» Ильи Азара.

Об этом представителям ТАСС рассказал их адвокат Калой Ахильгов. По его словам, штрафы были назначены за «нарушение режима повышенной готовности».

Мы написали жалобы на имя начальника ОАТИ, и он в наше отсутствие отменил штрафы, — поделился он.

Руководитель объединения посчитал, что нарушение журналистов являлось малозначительным, что позволяет ограничиться устным предупреждением.

С нашей точки зрения, Плющев и Фельгенгауэр вообще не совершали правонарушения, однако отмена штрафа, наложенного ОАТИ, является прецедентом: такое бывает крайне редко, если бывает вообще, — заключил он.

Накануне Тверской суд Москвы признал Фельгенгауэр виновной по статье о нарушении порядка проведения митинга, шествия или пикета. Он назначил ей штраф в размере 18 тысяч рублей. При этом одиночные пикеты в России не требуют предварительного согласования с властями.

В конце мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Коллеги Азара провели пикеты в его поддержку, в результате чего 10 человек были задержаны. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. Кроме того, за одиночные протесты в столице были задержаны несколько адвокатов, которые выступали в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист Илья Азар уж вышел из спецприёмника в Москве. Он пробыл там 10 суток.