Журналистам отменили штрафы за одиночные пикеты в Москве

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) отменило штрафы, назначенные ранее журналистам радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за одиночные пикеты в поддержку их коллеги из «Новой газеты» Ильи Азара.
Об этом представителям ТАСС
Мы написали жалобы на имя начальника ОАТИ, и он в наше отсутствие отменил штрафы, — поделился он.
Руководитель объединения посчитал, что нарушение журналистов являлось малозначительным, что позволяет ограничиться устным предупреждением.
С нашей точки зрения, Плющев и Фельгенгауэр вообще не совершали правонарушения, однако отмена штрафа, наложенного ОАТИ, является прецедентом: такое бывает крайне редко, если бывает вообще, — заключил он.
Накануне Тверской суд Москвы признал Фельгенгауэр виновной по статье о нарушении порядка проведения митинга, шествия или пикета. Он назначил ей штраф в размере 18 тысяч рублей. При этом одиночные пикеты в России не требуют предварительного согласования с властями.
В конце мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коллеги Азара провели пикеты в его поддержку, в результате чего 10 человек были задержаны. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. Кроме того, за одиночные протесты в столице были задержаны несколько адвокатов, которые выступали в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии.
Как ранее писал NEWS.ru, журналист Илья Азар уж вышел из спецприёмника в Москве. Он пробыл там 10 суток.
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