Власти Якутска вернули жителям села Старая Табага право оформить землю в собственность. Ранее эта возможность была ограничена из-за строительства моста через реку Лена.
Многие годы жители села не могли совершать никаких регистрационных действий со своей землёй, поскольку она была зарезервирована по проекту трассировки выезда с моста.
Администрация города внесла изменения в правила землепользования и застройки, чтобы граждане смогли оформить документы.
Накануне в правительстве Якутии на совещании под руководством главы региона Айсена Николаева определили сроки проведения проектно-изыскательских работ для строительства моста через Лену,
Как писал NEWS.ru, возведение мостового перехода через реку Лену в Якутии планируется завершить в 2025 году. Предварительная стоимость проекта составляет 83 млрд рублей.
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