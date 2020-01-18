https://static.news.ru/photo/89ba3c34-39f8-11ea-aafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Якутска вернули жителям села Старая Табага право оформить землю в собственность. Ранее эта возможность была ограничена из-за строительства моста через реку Лена.

Многие годы жители села не могли совершать никаких регистрационных действий со своей землёй, поскольку она была зарезервирована по проекту трассировки выезда с моста.

Администрация города внесла изменения в правила землепользования и застройки, чтобы граждане смогли оформить документы.

Накануне в правительстве Якутии на совещании под руководством главы региона Айсена Николаева определили сроки проведения проектно-изыскательских работ для строительства моста через Лену, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, возведение мостового перехода через реку Лену в Якутии планируется завершить в 2025 году. Предварительная стоимость проекта составляет 83 млрд рублей.