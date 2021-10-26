Жителям Севастополя объяснили правила выезда из города

Работа блокпоста на въезде в Севастополь во время пандемии коронавируса COVID-19

Жители Севастополя смогут выехать через блокпосты, которые начнут работу с 30 октября, только при наличии документов о вакцинации, перенесённом коронавирусе или при наличии отрицательного ПЦР-теста и медотвода от прививки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба, передаёт ТАСС.

До этого он говорил, что в нерабочие дни такие меры будут действовать для въезжающих в город.

И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь, те же правила, — сказал Развожаев.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября въехать в Севастополь можно будет лишь с QR-кодами о вакцинации или со справкой переболевшего коронавирусом. Для проверки будут установлены блокпосты.

В связи с нехваткой медиков власти Севастополя призвали вышедших на пенсию врачей вернуться на работу и помочь коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что крымские морги не справляются с нагрузкой из-за роста смертности от COVID-19. Власти региона вынуждены будут докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии».