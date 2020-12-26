Жителям Москвы рассказали о работе транспорта в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/10597640-48d7-11eb-80e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Москвичам рассказали, как будет работать общественный транспорт в период новогодних праздников.

Столичный транспорт с 31 декабря до 8 января готовится перевезти 42,4 млн пассажиров. В канун Нового года метрополитен, МЦК и МЦД будут работать всю ночь, с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января также будут перевозить горожан до самого утра без перерывов. При этом проезд перед праздником будет бесплатным.

Наземный транспорт в новогоднюю ночь также будет работать без перерывов — всего 179 регулярных маршрутов, 59 из которых сделают круглосуточными, а 100 будут работать до 03:30.

В Рождество пассажирам будут доступны 168 наземных маршрутов. Автобусы и трамваи будут курсировать до 03:00, а 15 маршрутов — всю ночь.

Успеть на последние поезда с конечных станций МЦД-1 и МЦД-2 в канун Рождества и Нового года нужно будет примерно до двух часов ночи. Последний поезд в сторону Лобни уедет со станции Одинцово в 03:50. Пригородные электрички будут перевозить пассажиров до 02:00. В остальные праздничные дни они перейдут на график выходного дня.

Аэроэкспрессы будут работать в прежнем режиме, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что в период новогодних праздников (с 1 по 9 января) станут бесплатными практически все столичные парковки, кроме плоскостных со шлагбаумом.