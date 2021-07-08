Жителя Москвы обманули при покупке фальшивого QR-кода

Житель Москвы пожаловался в полицию на то, что его обманули при покупке поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса и QR-кода. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Мужчина нашёл в Интернете сайт, где всем желающим предлагали приобрести фейковые сертификаты о постановке прививок от коронавируса. Автор ресурса также обещал внести соответствующие данные на необходимые информационные порталы и предоставить QR-код, который необходим для посещения определённых организаций во время действия ограничений.

Стоимость услуги составляла девять тысяч рублей. Житель Москвы связался с продавцом и перевёл на указанный им банковский счёт требуемую сумму. Однако сертификат и QR-код так и не получил. В настоящее время полиция ведёт розыск создателя сайта.

Система QR-кодов, подтверждающая вакцинацию от COVID-19 или то, что человек переболел за последние полгода либо имеет отрицательный ПЦР-тест, заработала в мегаполисе в заведениях общепита с 28 июня. Столичные власти порекомендовали внедрить эту технологию и учреждениям культуры. Их совету последовали музей-усадьба «Царицыно», музей-усадьба «Кусково» и Музей космонавтики.